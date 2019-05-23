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Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi. Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.

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