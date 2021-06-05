Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Efes Fenerbahçe hangi kanalda?

EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşarak Avrupa’da göğsümüzü kabartan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında, Fenerbahçe Beko karşısında 40 sayılık farklı galibiyet elde etmişti. 117-71’lik skor avantajı elde eden Anadolu Efes, kendi evinde Fenerbahçe Beko’yu yine devirmenin hesabını yapıyor.
Normal sezonun lideri Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak. Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluk elde ederek play-off final serisine moralli başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazanarak, 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, seride durumu 1-1'e getirerek avantajı eline almayı planlarken, Anadolu Efes ise karşılaşmayı kazanarak avantajını sürdürmek istiyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü mücadele 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
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