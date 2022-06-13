Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının sonlarında herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 90-82 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı. 2018'den sonra ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplamda ise 10. şampiyonluğunu elde etti.

MAÇ SONUNDA İLGİNÇ OLAY!

Karşılaşmanın sonuna büyük farkla giren Fenerbahçe Beko'dan maçın bitmesine saniyeler kala mola geldi. Buna çok sinirlenen Ergin Ataman oyuncularına mola dönüşünde defans yapmamalarını söyledi. Mola sonrasında Anadolu Efesli oyuncular saha kenarına açıldı ve Fenerbahçe Beko'nun sayı atmasına izin verdi. Kendine ayrılan bölümden Fenerbahçe bölümüne geçen Ergin Ataman ise Fenerbahçe koçuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Maç Fenerbahçe Beko'nun 90-82'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

