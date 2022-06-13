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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının sonlarında herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

13.06.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes 92-80 mağlup etti. Seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe 4 yıl sonra şampiyon oldu. Karşılaşmanın sonlarında yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının sonlarında herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 90-82 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı. 2018'den sonra ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplamda ise 10. şampiyonluğunu elde etti.

MAÇ SONUNDA İLGİNÇ OLAY!

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Karşılaşmanın sonuna büyük farkla giren Fenerbahçe Beko'dan maçın bitmesine saniyeler kala mola geldi. Buna çok sinirlenen Ergin Ataman oyuncularına mola dönüşünde defans yapmamalarını söyledi. Mola sonrasında Anadolu Efesli oyuncular saha kenarına açıldı ve Fenerbahçe Beko'nun sayı atmasına izin verdi. Kendine ayrılan bölümden Fenerbahçe bölümüne geçen Ergin Ataman ise Fenerbahçe koçuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Maç Fenerbahçe Beko'nun 90-82'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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