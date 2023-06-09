Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yenerek finale yükseldi, maçın bitiminde ortalık karıştı! Ergin Ataman taraftarla tartıştı

Türkiye Sigorta Basketbol play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Anadolu Efes, 87-78'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 2014-15 sezonundan sonra ilk kez finalde yer alamadı.

GUDURIC VE BRYANT...

Melih'in üçlüğü sonrası Fenerbahçe'de Guduric ve Bryant arasında tartışma yaşandı. İkili mücadelede iki oyuncu çarpışırken yerde yatan Guduric'in ayağını kaldırıp gitmesine engel olması tansiyonu artırdı. Bunun üzerine oyun dururken iki isme karşılıklı teknik faul çalındı.

CYLYBURN - GUDURIC...

Fenerbahçe'de Guduric'in hücumunda Clyburn faul ile durdurdu. Guduric bu faule reaksiyon verdi. Pozisyonu izleyen hakemler karşılıklı teknik faul verdi ve bunun üzerine Guduric maçtan kurallar gereği diskalifiye oldu. Fenerbahçeli yıldız karar sonrası büyük tepki gösterdi.

"MOLA ALSANA"

İki teknik faul aldığı için benchte oturamayacak olan Guduric'in bir süre soyunma odasına gitmesi beklendi. Anadolu Efes taraftarı mücadelenin son anlarında Ergin Ataman'a 'Mola alsana' tezahüratında bulundu.

ERGİN ATAMAN TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Basketbolda Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Ergin Ataman ile Fenerbahçe cephesi arasında kavga çıktı. Ergin Ataman, Fenerbahçe galibiyetinden sonra yumruk şov yaptı. Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar Ergin Ataman'a fiziksel müdahalede bulundu. Bunun üzerine güvenlik güçleri araya girdi. Öte yandan Anadolu Efes taraftarı ile Fenerbahçe yöneticileri arasında da tartışma yaşandı.



