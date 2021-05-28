Anadolu Efes finalde!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'in yeni şampiyonu Almanya’da belli olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı yarı finalde 89-86 yenmeyi başardı. İlk yarıyı 49-37 önde geçen Anadolu Efes ancak son çeyrek çok zorlandı. Temsilcimiz böylece bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

EUROLEAGUE'DE SEZONUN MVP'Sİ VASİLİJE MİCİC

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

THY Euroleague Final Four'un maç programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN:

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 MAYIS PAZAR:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması

