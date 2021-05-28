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Anadolu Efes finalde!

28.05.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four yarı final maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenmeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Baştan sonra üstün bir performans gösteren Anadolu Efes, son çeyrekte çok zorlanmasına rağmen maçı galip bitirmeyi başardı.

Anadolu Efes finalde!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'in yeni şampiyonu Almanya’da belli olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı yarı finalde 89-86 yenmeyi başardı. İlk yarıyı 49-37 önde geçen Anadolu Efes ancak son çeyrek çok zorlandı. Temsilcimiz böylece bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

EUROLEAGUE'DE SEZONUN MVP'Sİ VASİLİJE MİCİC

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

THY Euroleague Final Four'un maç programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN:

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 MAYIS PAZAR:

18.30 Üçüncülük maçı
21.30 Final karşılaşması

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
efes sampiyon....
Bir Fenerbahçeli olarak tebrikler ????
helal size

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