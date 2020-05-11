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Anadolu Efes: Halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan daha değerli

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 11.05.2020 16:32 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) ligleri sonlandırdığını duyurmasının ardından, "Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" açıklamasını yaptı.

Anadolu Efes: Halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan daha değerli

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes, TBF'nin ligleri şampiyonsuz tescil etmesini saygıyla karşıladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Basketbol Federasyonu, COVID-19 salgınının sürmesi sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir.

Bu doğrultuda normal sezonun kalan maçları ve playoff turu maçları oynanmayacaktır.Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir.

En büyük dileğimiz, ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunun normal bir şekilde tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmamıştır. Normal sezonun 23 maçlık dönemini 21 galibiyet alarak lider kapatan takımımızın emeklerinin ve kulübümüzün yatırımlarının boşa gitmediğine inanıyoruz.

Lider tamamladığımız sezonda emeği geçen yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıca COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

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