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Anadolu Efes'in Euroleague final maçı ne zaman? Temsilcimizden büyük zafer!

28.05.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86'lık skorla mağlup ederek final turuna yükseldi. Finalde Barcelona - AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Peki, Anadolu Efes'in Euroleague final maçı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Anadolu Efes'in Euroleague final maçı ne zaman? Temsilcimizden büyük zafer!

Anadolu Efes'in Euroleague final maçı ne zaman? Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı yenerek finale yükselmesinin ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. İlk kez şampiyonluk fırsatı elde eden Anadolu Efes final heyecanı yaşıyor. İlk çeyrekte 5 üçlük isabet yakalayan temsilcimiz Anadolu Efes sezona iyi başladı. Peki, Anadolu Efes'in Euroleague final maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

ANADOLU EFES EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

THY Euroleague Final-Four’da final için heyecanlı bekleyiş başladı. Köln'de bulunan Lanxess Arena’da oynanacak maçlarda, Türkiye’yi temsil eden Anadolu Efes, 30 Mayıs Pazar günü kupa maçı için sahaya çıkacak.

ANADOLU EFES'İN 4. KEZ FINAL-FOUR KARNESİ

Anadolu Efes, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki Final Four'da oynadığı 2000 ve 2001 yıllarında üçüncü oldu. 2019 yılında ise ikincilikle yetindi.


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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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