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Anadolu Efes'in forma sponsoru Bilcee oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni forma ve spor giyim partneri, Bilcee markası oldu.

Anadolu Efes'in forma sponsoru Bilcee oldu

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Bilcee arasındaki iki sezonluk anlaşma uyarınca Anadolu Efes oyuncuları; iki sezon boyunca Bil Group markalarından Bilcee’nin özel tasarım maç formalarını, antrenman malzemelerini ve kamp setlerini kullanacak.

Anadolu Efes’in 2020 - 2021 sezonu formaları ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek bir lansman ile basketbolseverlere tanıtılacak.

(İHA)

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