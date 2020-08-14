Anadolu Efes'in forma sponsoru Bilcee oldu

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Bilcee arasındaki iki sezonluk anlaşma uyarınca Anadolu Efes oyuncuları; iki sezon boyunca Bil Group markalarından Bilcee’nin özel tasarım maç formalarını, antrenman malzemelerini ve kamp setlerini kullanacak.
Anadolu Efes’in 2020 - 2021 sezonu formaları ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek bir lansman ile basketbolseverlere tanıtılacak.
(İHA)
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