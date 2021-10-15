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Anadolu Efes'in rakibi Milan

15.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan karşılaşacak.

Anadolu Efes'in rakibi Milan

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 4. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Mediolanum Forum'daki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Armani Milan - Anadolu Efes maçı beIN SPORTS HD 3'te canlı yayınlanacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekibin rakibi AX Armani Exchange Milan ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.

731. MAÇ

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 731. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 730 karşılaşmada 415 galibiyet ve 315 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 483. maçına çıkacak. Bu organizasyonda 258 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 224 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, AX Armani Exchange Milan takımıyla da 32 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 21 maçta üstünlük sağlayan Anadolu Efes, 11 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

Taraflar, FIBA organizasyonlarında birbirlerine birer kez üstünlük sağladı. İki takım THY Avrupa Ligi'nde 30 kez karşılaşırken bunların 20'sini Anadolu Efes kazandı. İtalya temsilcisi ise 10 maçta galibiyet elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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