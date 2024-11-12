SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Anadolu Efes Kulübü, Genel Direktör Alper Yılmaz ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Kulübü, Genel Direktör Alper Yılmaz ile yollarını ayırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.11.2024 21:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Genel Direktörlük görevini yürüten Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes Kulübü, Genel Direktör Alper Yılmaz ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Genel Direktörlük görevini yürüten Alper Yılmaz'ın, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Genel Direktörümüz Sayın Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır.

Sayın Yılmaz'a, kulübümüze sağladığı katkılar için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Alper Yılmaz, 2000-01 sezonundan 2005-06 sezonunun sonuna kadar aralıksız altı yıl Anadolu Efes Spor Kulübü forması giymiş ve kulübümüze Ağustos 2009’da Sportif Hizmetler Müdürü olarak geri dönmüştü. Alper Yılmaz, Kasım 2015’ten bu yana Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Oyunculuğunda Anadolu Efes Spor Kulübü’nde dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Yılmaz, aynı zamanda 2001 Paris’te düzenlenen ve üçüncülük ile tamamladığımız Euroleague Final Four’da da takım kadrosundaydı.

Alper Yılmaz, yöneticilik döneminde ise üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve altı Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında da EuroLeague şampiyonluğu kazanan Yılmaz, 2019 yılında Vitoria’da düzenlenen Final Four’da ise ikincilik yaşadı.

Yılmaz ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisiö seçilmişti.

Türk basketbolunun gelişimine katkılarının artarak devam edeceğine emin olduğumuz Alper Yılmaz'a bundan sonraki kariyer yolculuğu için başarılar dileriz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
En Çok Okunan Haberler
Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan atlayarak öldü

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan atlayarak öldü

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! "Bana kimse inanmazken..."

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! "Bana kimse inanmazken..."

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Pep Guardiola, kafayı Türk yıldıza taktı! Manchester City yönetimine: "Siz parayı halledin, ben ikna ederim"

Pep Guardiola, kafayı Türk yıldıza taktı! Manchester City yönetimine: "Siz parayı halledin, ben ikna ederim"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.