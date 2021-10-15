Anadolu Efes, Milano deplasmanında kaybetti

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 4. haftasında İtalya'nın Olimpia Milano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleyi 75-71 kaybetti.

ÜST ÜSTE DÖRT MAÇTA MAĞLUBİYET

Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4’te 4 yaptı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Ilija Belosevic xx, Leandro Lezcano xx

AX Armani Exchange Milan: Melli x, Tarczewski x, Hall xx 13, Delaney xxx 16, Shields xx 12, Grant xx 3, Rodriguez x 3, Ricci x, Mitoglou xx 9, Hines xx 8, Datome xx 11

Başantrenör: Ettore Messina

Anadolu Efes: Larkin xx 13, Singleton xx 5, Moerman xx 12, Micic xxx 17, Petrusev xx 10, Beaubois x 3, Tolga Geçim x 6, Doğuş Balbay x, Erten Gazi x, Pleiss, Dunston xx 5

Başantrenör: Ergin Ataman