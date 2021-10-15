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Anadolu Efes, Milano deplasmanında kaybetti

15.10.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya deplasmanda kaybetti.

Anadolu Efes, Milano deplasmanında kaybetti

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 4. haftasında İtalya'nın Olimpia Milano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleyi 75-71 kaybetti.

ÜST ÜSTE DÖRT MAÇTA MAĞLUBİYET

Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4’te 4 yaptı.

Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Ilija Belosevic xx, Leandro Lezcano xx
AX Armani Exchange Milan: Melli x, Tarczewski x, Hall xx 13, Delaney xxx 16, Shields xx 12, Grant xx 3, Rodriguez x 3, Ricci x, Mitoglou xx 9, Hines xx 8, Datome xx 11
Başantrenör: Ettore Messina
Anadolu Efes: Larkin xx 13, Singleton xx 5, Moerman xx 12, Micic xxx 17, Petrusev xx 10, Beaubois x 3, Tolga Geçim x 6, Doğuş Balbay x, Erten Gazi x, Pleiss, Dunston xx 5
Başantrenör: Ergin Ataman

  1. Periyot: 16-21 (Anadolu Efes lehine)
    Devre: 42-36 (AX Armani Exchange Milan lehine)
  2. Periyot: 63-49 (AX Armani Exchange Milan lehine)
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A. Efes sonunu getiremediA. Efes sonunu getiremedi
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne fikstürlerle,ilk haftalarda turnuva favorileri ile oynamayı daha önce de gördük(Madrid deplasmanı,CSKA Moskova iç saha,Milano deplasmanı!) Efes;play offlarda her zaman ilk 8'e girmeyi garantiledi yıl sonunda ve her Mayislarin Güneş ışığı yüzünü gösterdiğinde final 4 oynadı. Derinden yavaşça bir taktik olarak değerlendiriyorum bu maçları.Kolay değil elbet,lakin takımın adı Anadolu Efes ve Son Şampiyon... Yine çoğu favorilere hak tanıyor,yabancı olmadığımız bir anlayış gibi;)olmasa elbet iyi olurdu,ama Maraton uzun ve hevesli olanlar fazla! Heveslerinin kacacagi son 4 adına,inancımız tam...

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