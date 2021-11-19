Anadolu Efes, Monaco karşısında farka koştu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11. maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 21 sayı farkla 98-77 yendi.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da pota altında Pleiss'ın basketleriyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 4. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle 7-2'lik üstünlük kurdu. Konuk takım ise Motiejunas ve Thomas'ın arka arkaya basketleriyle aynı dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 9-6. Beaubois, Pleiss ve Bryant'ın skorer performansıyla etkili olan Anadolu Efes, 7. dakikada çift haneli fark (19-9) yakaladı. Monaco, kalan bölümde Hall, Lee ve Motum'un basketleriyle farkı kapatsa da Anadolu Efes ilk çeyreği 24-20 üstün geçti.

DEVRE ARASINA 58-40 ÜSTÜN GİRDİK

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes'te Beaubois ve Moerman dışarıdan isabetli şutlarıyla öne çıkan oyuncular oldu. Maçın 16. dakikasında 12 sayılık (43-31) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, 20. dakikada farkı 20 sayıya (58-38) çıkardı. Ev sahibi ekip, devre arasına 58-40 üstün girdi.

İkinci yarıya Lee, Hall ve Diallo'nun basketleriyle başlayan Monaco, 25. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 60-54. İlk yarıda sadece 3 sayılık katkı veren Larkin'in Beaubois'ya eşlik etmesiyle farkın daha da erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) yükseltti. Kalan bölümde farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, çeyreği 73-61 önde tamamladı.

98-77 KAZANDIK

Son periyoda 6-0'lık seriyle giren Monaco, 32. dakikada farkı bir kez daha 6 sayıya (73-67) çekti. Müsabaka karşılıklı basketlerle devam etmesine rağmen basit top kayıpları yapan ve hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, maçı koparamadı. Müsabakanın son 5 dakikasına 84-75'lik skorla Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Larkin ve Micic'in kritik basketleriyle farkı çift hanelere taşıyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, sahadan 21 sayı farkla 98-77 galip ayrıldı.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)

Anadolu Efes: Larkin 14, Beaubois 17, Singleton 7, Bryant 6, Pleiss 12, Simon 8, Petrusev 10, Micic 6, Moerman 14, Dunston 4

Monaco: Lee 18, Diallo 8, Andjusic, Thomas, Motiejunas 21, Hall 5, Bacon 12, Motum 5, James 4, Gray, Faye 4

1. Periyot: 24-20

Devre: 58-40

3. Periyot: 73-61

