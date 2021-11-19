SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Anadolu Efes, Monaco karşısında farka koştu

Anadolu Efes, Monaco karşısında farka koştu

19.11.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague 11. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Monaco'yu ağırladı.

Anadolu Efes, Monaco karşısında farka koştu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11. maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 21 sayı farkla 98-77 yendi.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da pota altında Pleiss'ın basketleriyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 4. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle 7-2'lik üstünlük kurdu. Konuk takım ise Motiejunas ve Thomas'ın arka arkaya basketleriyle aynı dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 9-6. Beaubois, Pleiss ve Bryant'ın skorer performansıyla etkili olan Anadolu Efes, 7. dakikada çift haneli fark (19-9) yakaladı. Monaco, kalan bölümde Hall, Lee ve Motum'un basketleriyle farkı kapatsa da Anadolu Efes ilk çeyreği 24-20 üstün geçti.

DEVRE ARASINA 58-40 ÜSTÜN GİRDİK

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes'te Beaubois ve Moerman dışarıdan isabetli şutlarıyla öne çıkan oyuncular oldu. Maçın 16. dakikasında 12 sayılık (43-31) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, 20. dakikada farkı 20 sayıya (58-38) çıkardı. Ev sahibi ekip, devre arasına 58-40 üstün girdi.

İkinci yarıya Lee, Hall ve Diallo'nun basketleriyle başlayan Monaco, 25. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 60-54. İlk yarıda sadece 3 sayılık katkı veren Larkin'in Beaubois'ya eşlik etmesiyle farkın daha da erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) yükseltti. Kalan bölümde farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, çeyreği 73-61 önde tamamladı.

98-77 KAZANDIK

Son periyoda 6-0'lık seriyle giren Monaco, 32. dakikada farkı bir kez daha 6 sayıya (73-67) çekti. Müsabaka karşılıklı basketlerle devam etmesine rağmen basit top kayıpları yapan ve hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, maçı koparamadı. Müsabakanın son 5 dakikasına 84-75'lik skorla Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Larkin ve Micic'in kritik basketleriyle farkı çift hanelere taşıyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, sahadan 21 sayı farkla 98-77 galip ayrıldı.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)

Anadolu Efes: Larkin 14, Beaubois 17, Singleton 7, Bryant 6, Pleiss 12, Simon 8, Petrusev 10, Micic 6, Moerman 14, Dunston 4

Monaco: Lee 18, Diallo 8, Andjusic, Thomas, Motiejunas 21, Hall 5, Bacon 12, Motum 5, James 4, Gray, Faye 4

1. Periyot: 24-20

Devre: 58-40

3. Periyot: 73-61

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Anadolu Efes, seri peşindeAnadolu Efes, seri peşinde
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Dani Alves'in maaşı şaşırttı! Komik rakam

Dani Alves'in maaşı şaşırttı! Komik rakam

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.