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Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı!

27.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçtan 14 kez üstünlükle ayrılırken, 16'sında mağlubiyet yaşadı. Temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde 10. sırada yer alıyor. Rakibi ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı!

Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Basketbolseverler arama motorlarında "Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Anadolu Efes-Olimpia Milano maçının yayın saati ve kanalı...

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı yarın (28 Mart 2023 Salı günü) saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES İLE OLİMPİA MİLANO'NUN AVRUPA LİGİ İSTATİKLERİ

Anadolu Efes, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 maçın 14'ünde galibiyet, 16'sındasında galibiyet yaşadı. Anadolu Efes, ligde 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes'in yarınki rakibi Olimpia Milano ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer bulunuyor.

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