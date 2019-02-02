Anadolu Efes Panathinaikos'a deplasmanda mağlup oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 88-75 mağlup oldu. Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti. Son çeyreğe 61-56 önde giren Panathinaikos, salondan 88-75 galip ayrıldı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 8. mağlubiyetini aldı.
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