Anadolu Efes, Panathinaikos’u elinden kaçırdı!

EuroLeague play-off serisini üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 25 sayı kaydeden Kendrick Nunn oldu.

Öte yandan serinin 4'üncü maçı 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Gytis Vilius

ANADOLU EFES: Larkin 17, Nwora 2, Bryant 13, Smits 4, Thompson 6, Dozier JR 9, Poirier 2, Ercan Osmani 10, Oturu 14, Erkan Yılmaz, Willis

PANATHINAIKOS: Brown 2, Sloukas 10, Cedi Osman 9, Grant 5, Nunn 25, Gabriel 4, Hernangomez, Mitoglou 18, Ömer Yurtseven 8

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

DEVRE: 39-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63