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Anadolu Efes, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak renklerine bağladı

14.12.2023 15:52 | Son Güncelleme:
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Rıdvan Öncel, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

26 yaşındaki oyun kurucu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.

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