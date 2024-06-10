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  4. Anadolu Efes son saniye sayısıyla kazandı! Fenerbahçe Beko şampiyonluğu kaçırdı

Anadolu Efes son saniye sayısıyla kazandı! Fenerbahçe Beko şampiyonluğu kaçırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.06.2024 23:10
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Mücadele Anadolu Efes'in son saniyede bulduğu sayı ile mücadeleyi 82-81 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Anadolu Efes son saniye sayısıyla kazandı! Fenerbahçe Beko şampiyonluğu kaçırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 82-81'lik skorla Anadolu Efes oldu.

SON SANİYEDE GELEN GALİBİYET

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Karşılaşmanın bitimine 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes maçı kazandı.

Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi. Serinin dördüncü maçı Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

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