Futbolculuk kariyerini 2022 yılında sonlandıran Arjantinli eski yıldız Carlos Tevez, yeşil sahalara bu kez özel bir organizasyonla dönmeye hazırlanıyor. Tevez için Boca Juniors'ın efsane stadı La Bombonera'da görkemli bir jübile maçı düzenlenecek.

Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tevez'in eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin de karşılaşmada forma giyeceği duyuruldu. Böylece futbolseverler, dünya futbolunun en önemli isimlerinden birini bu özel gecede izleme fırsatı bulacak.

MESSI VE RONALDO BULUŞABİLİR

Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 42 yaşındaki Tevez, daha önce jübile karşılaşmasında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun rakip takımlarda yer almasını istediğini dile getirmişti.

Tevez'in Manchester United döneminden takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'nun organizasyona katılımı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Portekizli yıldızın davete olumlu yanıt vermesi halinde futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden birinin iki önemli ismi, 20 Aralık'ta La Bombonera'da karşı karşıya gelebilir. Böyle bir buluşma, Tevez'in jübile gecesini futbol dünyası açısından çok daha özel bir organizasyona dönüştürebilir.