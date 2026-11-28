1-3 Ekim 2027 tarihinde TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, uluslararası ölçekte gördüğü yoğun ilgiyle 2027 yarış takviminde öne çıktı. Henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu alan İstanbul, 2027 Formula 1 takviminde yer alan 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan şehir oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında organizasyon; GoTürkiye sosyal medya hesapları, uluslararası televizyon kanallarında yayımlanan reklamlar ve dijital kampanyalar aracılığıyla uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor. ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkede düzenlenecek yarışların yer aldığı 2027 takviminde İstanbul, ön kayıt sayısıyla ilk sıraya yerleşti.

BAKAN ERSOY’DAN FORMULA 1 DEĞERLENDİRMESİ

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yönelik uluslararası ilgiyi Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 16'ncı Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un ön kayıt sayısında diğer yarışların önüne geçtiğini belirterek “2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu.” ifadelerini kullandı.

Formula 1 organizasyonuna yönelik yoğun ilginin Türkiye turizmi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum'u görün.” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması, İstanbul'un yanı sıra farklı turizm destinasyonlarına yönelik ziyaretçi ilgisini artırması hedefleniyor.