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Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.11.2020 21:36 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka

Kulüpten yapılan açıklamada, "20 ve 23 Kasım 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir" denildi.

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