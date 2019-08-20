Anadolu Efes'te Adrien Moerman depremi

Lacivert-beyazlılara uzun forvet pozisyonunda görev yapan Fransız oyuncu Adrien Moerman'dan kötü haber geldi. Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa zamanda parkelere dönmesini diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki basketbolcu geçen sezon Anadolu Efes forması ile Euroleague'de çıktığı 37 karşılaşmada 12 sayı, 6.1 ribaund ve 1.5 asist ortalaması ile oynamıştı.

