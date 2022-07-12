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Anadolu Efes'te Chris Singleton ile yollar ayrıldı1

12.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan ve bu kupayı ikinci kez müzesine götüren Anadolu Efes'te flaş bir ayrılık yaşandı. Lacivert - beyazlı kulüp, 3 sezondur takımda yer alan Chris Singleton ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Anadolu Efes'te Chris Singleton ile yollar ayrıldı1

Son dakika haberleri: Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton'a teşekkür edildi.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

"3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes ayrılık chris singleton
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