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Anadolu Efes'te Elijah Bryant'tan Şok Açıklama! Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonun perde arkasını anlattı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 23:51
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Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'in ikinci haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup ettiği karşılaşmada Elijah Bryant ile Tarık Biberovic ile yaşanan pozisyon gündem olmuştu. Efesli Bryant, yaşananlar hakkında sessizliğini bozdu. Açıklamalarda bulunan başarılı basketbolcu, o anı anlattı. İşte detaylar...

Anadolu Efes'te Elijah Bryant'tan Şok Açıklama! Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonun perde arkasını anlattı

THY Euroleague'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 83-78 Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile tamamlandı.

Anadolu Efes forması giyen Elijah Bryant, mücadelede Tarık Biberovic ile yaşanan pozisyon hakkında sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

''BIBEROVIC'İ ISIRMADIM''

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Bryant, Tarık Biberovic'i ısırmadığını söyledi. Elijah Bryant, açıklamasında, "Pozisyonda Biberovic ile birlikte yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda beni arkamdan agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü koluna bastırdı, boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kendimi kaldırmaya çalıştım. O da tekmelerle karşılık verdi, kolumda morluklar bıraktı. Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum; eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

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THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde Bryant ile Biberovic arasında yaşanan gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi
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