Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet serisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en başarılı takımı olarak dikkati çeken Anadolu Efes, kendi üst üste kazanma rekorunu kırdı.

ANADOLU EFES, ZALGİRİS'İ MAĞLUP ETTİ

Ligde yaptığı 24 karşılaşmada 21 galibiyet elde eden ve zirvede yer alan Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Rusya'da CSKA Moskova'yı sonra da sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i yendi ve üst üste 9. kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Bu sezon 7 ile 14. haftalar arasında üst üste 8 karşılaşma kazanarak 2004-2005 ve 2012-2013 sezonlarında elde ettiği 7 maçlık seriyi geride bırakan Anadolu Efes, aynı sezonda rekorunu ikinci kez geliştirdi. Organizasyonda son yenilgisini 20 Aralık 2019'da 15. haftada CSKA Moskova karşısında yaşayan Anadolu Efes, sonraki 9 maçta da rakiplerine şans tanımadı.

Bu 9 maç içinde İspanya'da Barcelona ve Real Madrid, Rusya'da da CSKA Moskova'yı yenerek adından söz ettiren Anadolu Efes, başarılı geçirdiği sezonda kendi adına bir galibiyet rekoruna daha imza attı.

YENİ FORMATTA REKOR REAL MADRİD'DE

2016-2017'de yeni formatla lig usulüne dönen THY Avrupa Ligi'nde üst üste maç kazanma rekoru Real Madrid'de bulunuyor. İspanyol temsilcisi, bu sezon 6 ile 18. haftalar arasında üst üste 13 maç kazandı. Anadolu Efes, önündeki 5 maçı da kazanırsa Real Madrid'in bu rekorunu da kıracak.