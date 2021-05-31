Anadolu Efes'ten tarihi şampiyonluk! | Anadolu Efes EuroLeague'de kaç kez şampiyon oldu?

THY Euroleague’de dördüncü kez Final Four’da oynayan Anadolu Efes, Rus takımını yendikten sonra Barcelona ile çıktığı maçta Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için büyük bir mücadele gösterdi. Bu sene Anadolu Efes, Barcelona’yı 86 – 81 mağlup ederek, şampiyonluğu elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona arasında 24. randevu

Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkan Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

ANADOLU EFES TARİH YAZDI

Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final-Four organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes, tarihinde ilk kez THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.