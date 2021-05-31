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Anadolu Efes'ten tarihi şampiyonluk! | Anadolu Efes EuroLeague'de kaç kez şampiyon oldu?

31.05.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague temsilcimiz Anadolu Efes, Final Four’a yükselerek ülkemizi gururlandırdı. Final Four’da Rusya’nın CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya gelerek 89 - 86’lık skorla Rusya'yı mağlup eden Anadolu Efes, Barcelona ile çıktığı mücadelede de sahadan galibiyetle ayrılarak 2021 Euroleague’in şampiyonu oldu.

Anadolu Efes'ten tarihi şampiyonluk! | Anadolu Efes EuroLeague'de kaç kez şampiyon oldu?

THY Euroleague’de dördüncü kez Final Four’da oynayan Anadolu Efes, Rus takımını yendikten sonra Barcelona ile çıktığı maçta Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için büyük bir mücadele gösterdi. Bu sene Anadolu Efes, Barcelona’yı 86 – 81 mağlup ederek, şampiyonluğu elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona arasında 24. randevu

thy euroleague

Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkan Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

ANADOLU EFES TARİH YAZDI

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Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final-Four organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes, tarihinde ilk kez THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.

25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

KUPA ANADOLU EFES'İN!

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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdi.

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Anadolu Efes
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