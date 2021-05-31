Anadolu Efes'ten tarihi şampiyonluk! | Anadolu Efes EuroLeague'de kaç kez şampiyon oldu?

THY Euroleague’de dördüncü kez Final Four’da oynayan Anadolu Efes, Rus takımını yendikten sonra Barcelona ile çıktığı maçta Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için büyük bir mücadele gösterdi. Bu sene Anadolu Efes, Barcelona’yı 86 – 81 mağlup ederek, şampiyonluğu elde etti.
Anadolu Efes ile Barcelona arasında 24. randevu
Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkan Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.
Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.
ANADOLU EFES TARİH YAZDI
Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final-Four organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes, tarihinde ilk kez THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı.
Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.
25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
KUPA ANADOLU EFES'İN!
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdi.
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