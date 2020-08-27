Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılamayacak

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvaya daha önce katılacağı açıklanan Anadolu Efes'in yerine ALBA Berlin dahil olacağı duyuruldu.
ALBA Berlin, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvada İtalya'nın AX Armani Exchange Milan, Yunanistan'ın Panathinaikos ve ev sahibi ülkenin Zalgiris takımıyla mücadele edecek.
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