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Anadolu Efes, Tyrique Jones’u kadrosuna kattı

24.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak Türk Telekom forması giyen pivot Tyrique Jones ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anadolu Efes, Tyrique Jones’u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Erdem Can'ı getiren İstanbul ekibi, Türk Telekom’un pivot oyuncusu Tyrique Jones’u da 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Geride kalan sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin “En Değerli Oyuncusu” seçilen Jones, aynı sezon EuroCup’ta sezonun en iyi 2'nci beşine adını yazdırdı. Tyrique Jones, geçtiğimiz sezon Eurocup’ta Türk Telekom forması ile 20 karşılaşmada ortalama 27.18 dakika süre alarak maç başına 12.7 sayı, 8.0 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti. Basketbol Süper Ligi’nde ise 34 maçta 27.32 dakika ortalama süre alan 26 yaşındaki oyuncu, maç başına 13.9 sayı, 8.7 ribaunt ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı.

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