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Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes Valencia maçı canlı yayını şifresiz mi?

18.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 3. haftasında İspanya ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler 18 Ekim 2022 Salı günü karşılaşmanın yayın saati ve kanalına ilişkin arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. 2 takım daha önce 7 kez kozlarını paylaşmıştı. Peki, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Anadolu Efes Valencia maçı canlı yayın bilgileri...

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes Valencia maçı canlı yayını şifresiz mi?

Anadolu Efes ile Valencia THY Avrupa Ligi 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen basketbol maçına saatler kaldı. Temsilcimiz ilk karşılaşmada Kızılyıldız mts'yi yenip, kinci haftada AS Monaco'ya mağlup olmuştu. Lacivert Beyazlı ekip THY Avrupa Ligi'nde 6. sırada bulunuyor. Bu akşam karşı kariıya gelecei İspanya ekibinin ise henüz galibiyeti yok. İspanya temsilcisi, Cazoo Baskonia ve LDLC ASVEL ile oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle döndü. Peki, Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Anadolu Efes Valencia maçı ile ilgili merak edilenler...

ANADOLU EFES VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Valencia maçı 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Heyecanla beklenen THY Euroleague maçı, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Valencia maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES VALENCİA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes Valencia maçı 18 Ekim 2022 Pazartei günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta yayınlanacak. Maç, Türksat uydusu ve internetten şifreli olarak izlenebilecek.

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