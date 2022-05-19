Anadolu Efes, Yunan rakibi Olympiakos'u yenerek finale yükseldi! Ergin Ataman: Bir bayram da burada yaşıyoruz

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finali’nde Yunan rakibi Olympiakos'u 77-74 yenerek final biletini aldı. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kıran kırana süren maç sonrası açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Ergin Ataman, "Bir bayram da burada yaşıyoruz" dedi.

"BURADAN ANCAK ŞAMPİYON TAKIM GALİBİYETLE AYRILIR"

Maça ilişkin konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle dostum Georgios Bartzokas çok şanssızdı bu öyle bir şut ki kazanan tarafta olunca mutlu oluyorsunuz. Olympiakos'u tebrik ederim. 15 bin kişi buradaydı neredeyse, çok kuvvetli takım. Buradan ancak şampiyon takım galibiyetle ayrılır. Maçı Olympiakos Pire'de oynuyor gibi hissettik. Bu takımla gurur duyuyorum. Çok iniş çıkışlıydı maç, çok iyi başlamadık, Oly de çok sert ve iyi savunmayla girdi ama ikinci yarı kontrolü elimize aldık. Çok yorulduk. Son bölümde Larkin dizinden sorun yaşadı, Micic zorlandı. Durum böyle olunca da Olympiakos geri döndü, çok zor bir maçtı ama kaldı 1. Finali de en iyi şekilde oynayacağız. Son şutta şans bize güldü ama bunu hak ettik, maçı hak ettik"

NEFES KESEN POZİSYONU ANLATTI

Zaferi getiren son sayıyı da anlatan Ergin Ataman, "Larkin çok yoruldu ve baldırına kramp girdikten sonra adamı geçememeye başladı ve o nedenle son topu Micic'e bıraktık. Oyunu okumasını söyledik, o hep şut atıp kaçırıyordu ben atak yapmasını potaya gitmesini istiyordum. Yine şutu attı ama bu kez soktu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

