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Anadolu Otoyolu'nda 4'ü polis 18 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

04.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvanın kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 Ocak'ta 4'ü polis 18 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan panelvan sürücüsü A.N. ile kaçmasına yardım eden H.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü A.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.N. idaresindeki 34 GRA 929 plakalı panelvan 2 Ocak'ta Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarpmıştı.

Kazada, panelvanın koltuk olmayan kabin bölümündeki 14 düzensiz göçmen ile ekip otolarındaki 4 polis yaralanmış, tedavileri tamamlanan polisler taburcu edilmiş, düzensiz göçmenler İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Kaza sonrası kaçan "göçmen kaçakçılığı organizatörü" olduğu belirlenen sürücü A.N. ile kaçmasına yardım eden H.C. de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli

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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

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Izmit
Çinar eczanesi
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Izmit
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