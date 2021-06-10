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Anadolu Otoyolu'nda tır yangını ulaşımı aksattı

10.06.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını ulaşımı aksattı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın ulaşımda aksaklığa neden oldu.

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden M. T. D. idaresindeki 59 ACC 201 plakalı PVC yüklü tırın dorse kısmı, Yukarısoku Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek dorseyi tırdan ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.

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