Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! İşte turistlerin son gözdesi

"Kervansarayımıza eski haliyle yılda yaklaşık 100-150 bin ziyaretçi geliyordu. Restorasyon çalışmaları bitmemesine rağmen şu anda yabancı turist sayısında 300 bine ulaştık. Yerli turistlerimizle birlikte bu sayı yılın 8 ayı için yaklaşık 500 bin olarak gerçekleşti. Kervansarayımızın içerisini canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Bu müze Türkiye'de bir ilk olacak. Şu anda kervansarayımızda yorgan, çanak ve çömlek atölyelerimizi başlattık. Daha sonra çarık, bıçak, kılıç ve halı dokuma atölyeleri ile halı müzesi gibi mekanlar oluşturulacak."

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kervansarayın, Selçuklu döneminin en önemli mimari yapılarından biri olduğunu söyledi.

'TURİSTLER GÜVERCİN GİBİDİR, UÇTUĞU GİBİ GİDER'

Solak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin İpek Yolu üzerindeki kervansarayı ziyaret etmeden bölgeden ayrılmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi kervansarayımızı restore ederken ziyaretçiye kapatmadık çünkü biliyoruz ki turist güvercin gibidir, uçtuğu gibi gider. Onun için de restorasyon çalışmaları devam ederken bir yandan da ziyaretçilerimizi ağırladık. Ziyaretçilerin çoğu Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden. Her yıl, Konya-Aksaray kara yolunu kullanan ve Kapadokya'ya geçiş yapan 1 milyon 700 bin turist var. Gelecek yıl hedefimiz bu turistlerden 1 milyonunun kervansarayımızı ziyaret etmesini sağlamak."

Kervansaraya gelen yerli ve yabancı turistlerin 20 dakika gibi kısa bir süre kaldığını anlatan Solak, bu süreyi uzatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

'ULUSLARARASI HALI FESTİVALİ DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Ekim itibarıyla kervansarayın açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Solak, "Sultanhanı halıcılığın merkezi. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin 'halıcılık' denince ilk akla Sultanhanı geliyor. Dünyanın en önemli müze ve saraylarının halılarını Sultanhanı ustaları restore ediyor. Bu nedenle kervansarayda, 'Uluslararası İpek Yolu Kültür ve Halı Festivali' ile halı konferansı düzenlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.