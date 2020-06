Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği’nden Başkan Özer’e tepki

Anadolu Sosyal Sorumluluk Dernek Başkanı Kadir Can Gökalp; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer’in, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya tepki göstererek; "Konuya hakim olmadığı halde camiamız hakkındaki yersiz ve yanlış açıklamaları bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Mevcut açıklamalarından anlaşıldığı üzere sayın başkanın, camiamız adına son 15 yıl içerinde gerek ülkemiz genelinde gerekse de Kayserimiz de kazanımlarından bilgisi olmadığı anlaşılmaktadır" dedi.

Gökalp açıklamasında; "İlimiz Kayseri’de engelli camiamız adına faaliyet gösteren, camiamızın dertleri ile dertlenen, sorunları ile yakından ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermekte ve derneğin başkanı olarak da yıllardır hayatımı tekerlekli sandalye ile idame etmekteyim. Bu durumda camiamızın yıllar itibarı ile nereden nereye geldiğini en iyi bilen biri olarak; bir siyasi parti il başkanının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü ziyaretindeki konuya hakim olmadığı halde camiamız hakkındaki yersiz ve yanlış açıklamaları bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Mevcut açıklamalarından anlaşıldığı üzere sayın başkanın camiamız adına son 15 yıl içerinde gerek ülkemiz genelinde gerekse de Kayserimiz de kazanımlarından bilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Sayın Mehmet Özhaseki bakanımızın belediye başkanlığı döneminde camiamıza nasıl özen gösterdiğini tüm siyasi görüşteki engelli kardeşlerimiz çok iyi bilir ve kendisini çok severler. Mevcut talihsiz açıklamasından dolayı biz engellileri zan altında bırakarak, gerek kazanımlarımız gerekse sayın bakanımızın bizlere yapmış olduğu hizmetleri biz engellilere sormuş olsalardı kendilerini aydınlatabilirdik. Talihsiz açıklama yapan sayın siyasi parti il başkanı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Türkiye ve Kayseri genelinde yapılan bazı haklarımız hakkında bilgilendirmekte fayda görüyoruz. Engelli istihtam hakkı; mecburi çalıştırılması gereken engelli oranı daha önce %1 olmasına rağmen uygulanmıyordu ama şu anda yüzde 3’e çıkartılmış ve ekpss sınavı ile binlerce engelli, devlet kadrolarında istihtam edilmektedir. Engelli araçlarında ÖTV ve MTV indirimi sağlanmıştır. 2022 sayılı kanun ile engellilere aylık maaş bağlanmıştır. Erişilebilirlik yasası sayesinde her yere ulaşılabilirliğimiz sağlanmıştır. Biz engellilerin eskiden temin edemediği protez-ortez, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, görme engelliler için baston vb. hayatımızı kolaylaştırıcı ve tedavi edici cihazlarımız devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Engellilerin ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkı sağlanmıştır. Ağır engelli yakını bulunan ailelerimizin geçim sıkıntısını bir nebze olsun rahatlatmak için evde bakım yardımı yapılmaktadır. Her türlü bakıma muhtaç engelli kardeşlerimizin hayatı boyunca bakımını üstelenen kamu ve özel rehabilitasyon merkezleri açılmıştır. Engellilerin iş kurmasına yardımcı olmak maksadıyla bir çok destek verilmektedir. Engellilerimize telefon, internet, su ücretlerinde indirim yapılmakta olup Büyükşehir belediyemiz tarafından su ücretinde engelli vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim sağlanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Engelliler Şube Müdürlüğü kurularak engellilerin tüm sorunları ile ilgilenilmektedir ve diğer ilçe belediyelerimizde de aynı birimi mevcuttur. Belediyelerimiz tarafından evde temizlik hizmeti sunulmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Engelsiz Çocuk Evleri açılmıştır. Büyukşehir Belediyemiz tarafından biz engellilerin her türlü faaliyetlerini yapabileceği ve Türkiye’de ilk olacak büyük kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi en kısa zamanda hizmete girecektir. Belediyemize ait bütün otopark yerlerinden engellilerin ücretsiz yararlanması sağlanmaktadır. Engelli kamu personelinin tayin işlerinde öncelik sağlanmaktadır. Anayasamıza engelliler sağlanan haklar konusunda pozitif ayrımcılık maddesi konulmuştur. Evden çıkamaz denilen biz engelliler Büyükşehir Belediyemiz tarafından Erciyes’deki ulaşılabilirlik sağlanmış olup Erciyes’e çıkarak her yıl türkiyenin çeşitli şehirlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen engelliler ev sahipliği yaparak engelliler kar festivali düzenlenmektedir. Engellilerin güzel zaman geçirebileceği hobi bahçelerinde pozitif ayrımcılık yapılarak kura çekilmeksizin ve indirimli olarak yer tahsis edilmektedir. Bu ve buna benzer bir çok madde sayabileceğimiz gibi belirttiğimiz maddelerin uygulama tarihlerine bakıldığı zaman mevcut açıklamanın ne kadar talihsiz olduğu aşikardır" ifadelerine yer verdi.