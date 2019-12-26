Anadolu türkülerini "arp" ve "ney" ile dünyaya tanıyorlar

Alacahöyük'te 2012'de Hitit dönemine ait "İnandık Vazosu"nun bulunduğunu, bunun üzerinde arp enstrümanı resmedildiğini anlatan Akyol, "Biz de 'Bu kadar Anadolu'ya ait bir enstrüman neden topraktaşlarıyla bir araya gelmesin?' dedik. Ney, cura, sipsi, kaval, zambır, hepsi Anadolu'dan gelme ve onları arpla kavuşturduk 2012'de." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Akyol ile TRT Ankara Radyosu sipsi, kaval ve ney sanatçısı Erdem, AA muhabirine, kurdukları "Arpanatolia" grubu ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Oda orkestra konseptindeki çalışmalarını 7 kez senfoni orkestrasıyla sunduklarını bildiren Akyol, şöyle devam etti:

"Türkülerimizi, evrensel boyutta kültürümüzü, arkeolojik olarak tarihimizi anlatarak enstrümanlarımızla sunuyoruz. İnteraktif konser veriyoruz. Zambır 4 bin 500 yıllık bir enstrüman. Mitolojiye dayanan ve topraklarımızdan çıkan enstrümanlar. Yan yana geldiklerinde bu enstrümanlar uyuşur mu diye düşünüyorduk. Ama ilk provada anladık ki zaten onlar binlerce yıldır tanışıkmış. Arpın öyle bir tınısı var ki her şeyle uyuşuyor. Avrupa'daki festivallerde müzikologlar geliyor, ilgilerini çekiyor. Enstrümanların tarihçesini ve sistemlerini de anlatıyoruz."

Akyol, türkülerin insanların ve toplumların geçmişine ışık tuttuğunu dile getirdi.

Kısa süre önce "Arpanatolia Peninsula" ismiyle albüm çıkardıklarını anlatan Akyol, konserler ve albümler için sosyolojik ve tarihsel çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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Akyol, "dünya olimpiyatı" niteliğinde olan ve üç yılda bir yapılan Uluslararası Arp Kongresi'ne katılarak eserleri orada da seslendirdiklerini söyledi.