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Anadolu Üniversitesi 28 ülkede açıköğretim sınavı gerçekleştirdi

03.02.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi 28 ülkede açıköğretim sınavı gerçekleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin Yurt Dışı Programları'nın dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 28 ülkeye nitelikli yükseköğretim sunan Anadolu Üniversitesinin Yurt Dışı Programlarının 2021-2022 Öğretim Yılı Dönem Sonu Sınavları sona erdi.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya Programları için 28 ülkede düzenlenen sınavlar, bu coğrafyalardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Başta Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları sınavlar için destekte bulundu.

Yurt Dışı Programları'na kayıtlı öğrenciler, sınavlarına bulundukları ülkelerin sınav merkezlerinden katıldı.

Sınavları Azerbaycan'dan koordine eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, oturumların ardından öğrencilerle bir araya geldi.

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