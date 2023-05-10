Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Öğrenim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinde devam eden öğrenciler 2023-2023 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başlamışlardı. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman yapılacak? İşte, sınavlara ilişkin tüm detaylar...

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklama kapsamında sınavların online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek sınavlar 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

Açıköğretim Fakültesinde YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.

