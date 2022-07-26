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Anadolu Üniversitesinin lisansüstü programlarına başvurular 29 Temmuz'da sona erecek

26.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesinin lisansüstü programlarına başvurular 29 Temmuz'da sona erecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü için 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programları'nın başvurusu 29 Temmuz'da sona erecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 14 anabilim dalı ve 4 bilim dalı olmak üzere, 9 doktora programı, 15 tezli yüksek lisans programı ve 2 ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı bulunuyor.

Toplam 566 öğrencinin eğitim gördüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 28 ülkeden 88 yabancı uyruklu öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de 26 anabilim dalında 54 yüksek lisans ve 26 doktora programı olmak üzere toplam 80 program yürütülüyor.

Yaklaşık 30 yıldır başarılı çalışmalara imza atan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Drama, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Özel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Matematik Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Karakter ve Değer Eğitimi anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans programlarında eğitim veriyor.

Güzel Sanatlar Enstitüsü ise Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Baskı Sanatları Anasanat Dalı, Cam Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Çalgı Yapımı Anasanat Dalı, Sanat Bilimi Anabilim Dalı programlarını bünyesinde bulunduruyor.

Söz konusu programlar için başvuruların 29 Temmuz'da sona ereceği bildirildi.

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Anadolu Üniversitesi Eskişehir eğitim enstitü

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