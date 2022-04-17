Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da sona erdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda iki süren organizasyona, Amasya, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden 77 erkek ile 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

- Erkekler 34 kilo:

1- Rutkay Çil

2- Lokman Emre Şalap

3- Aytuğ Karaman

- Erkekler 38 kilo:

1- İbrahim Gül

2- Osman Kerim Demirel

3- Ali Kaplan

- Erkekler 42 kilo:

1- Gökhan Sezgi

2- Mustafa Balcı

3- Mustafa Kutay Akın

- Erkekler 46 kilo:

1- Utku Özöyüdücü

2- Yiğit Aras Şen

3- Fahri Ada Türkcan

- Erkekler 50 kilo:

1- İbrahim Olgun

2- Efe Gürsoy

3- Batuhan Cebeci

- Erkekler 55 kilo:

1- Şıvan Umut Polat

2- Yaşar Berat Çakmak

3- Yiğit Alp Atahan

- Erkekler 60 kilo:

1- Kaan Altuner

2- Yaser Yazıcı

3- Resul Yeşilyer

- Erkekler 66 kilo:

1- Mert Cengiz Turalı

2- İbrahim Ethem Arslan

3- Efe Karasu

- Erkekler +66 kilo:

1- Efe Öztürk

2- Yahya Yıldız

3- Kerem Recayi Soyhan

- Kızlar 32 kilo:

1- Zeynep Rana Baş

2- Rümeysa Şimşek

3- Esila Kocabey

- Kızlar 36 kilo:

1- Katibe Baykan

2- Feride Özenç

3- Livanur Turan

- Kızlar 40 kilo:

1- Yağmur Yılmaztürk

2- Elif Naz Günaydın

3- İnci Ürer

- Kızlar 44 kilo:

1- Zeynep Naz Kurt

2- Su Dilan Köseoğlu

3- Zeynep Doğan

- Kızlar 48 kilo:

1- Busenur Danışmaz

2- Elif Sude Dağıstan

3- Sıla Öztürk

- Kızlar 52 kilo:

1- Sabiha Ece Okuyucu

2- Şule Can

3- Hilal Çelik

- Kızlar 57 kilo:

1- Sude Naz Kavazak

2- Ecrin Kamaş

3- Sahranur Genç

- Kızlar 63 kilo:

1- Yaren Sala

2- Ceren Aydoğan

3- Dilara Türkan Bekar

- Kızlar +63 kiloi:

1- Nazmiye Ceren Cebecioğlu

2- Yazel Semiz

3- Azize Nurbanu Çakır

