Anadolu'da çoğunluğu avcı ve tarım yararlısı 44 böcek türü keşfedildi

Kınkanatlıların "elytra" denilen bir kanat yapısı olduğunu, bu yapı sayesinde kanatlarını kabuklarının üzerine örttüğünü, 1 milimetre ile 15 santimetre arasında çeşitli renk ve ebatlarda türlerinin görüldüğünü belirten Anlaş, kınkanatlıların böcek takımları içinde en geniş türü barındırdığını aktardı.

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Böceklerin tarımsal, ekolojik ve tıbbi etkileri konusunda araştırmalar yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesinden (MCBÜ) bir grup akademisyen, Anadolu'da "kınkanatlılar" takımına ait çoğunluğu avcı ve tarım yararlısı 44 yeni böcek türü keşfetti.

Yeni türlerle ilgili ​​​​​​​çalışmanın sonuçlarını peyderpey açıkladıklarını anlatan Anlaş, "Geçen seneden bu yana Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde çalışıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız 2022'de sona erecek. 3 yıl önce 20 yeni türü açıklamıştık. Bunların üzerine 44 yeni tür daha ekledik. Böylece şu ana kadar proje ile Türkiye'de 64 tane bilinmeyen yeni böcek türünü keşfettik." diye konuştu.

- Avcı ve tarım yararlısı böcekler

Araştırmaların yabancı bilim insanlarının da ilgisini çektiğini dile getiren Anlaş, şunları kaydetti:

"Örneğin Toroslarda gözleri tamamen körleşmiş bir böcek türü bulduk. Bu tür normalde düşük rakımlarda ve mağaralarda yaşaması gerekirken 2 bin 500 metre yükseklikte Toros Dağları'nda, Geyik Dağları'nda ve Reze Beli Geçidi'nde bu türü tespit ettik. Bu tür özellikle Avrupalı bilim adamlarının çok ilgisini çekti. Bu türün örneklerini İtalyan bilim adamı meslektaşlarımız istedi."

Anlaş, keşfettikleri yeni türlerin önemli kısmının avcı ve tarım yararlısı olduğuna işaret ederek, yeni türlerin insan sağlığı üzerindeki etkisinin araştırıldığını ifade etti.