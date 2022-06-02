AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - THY'nin alt markası AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı–Budapeşte uçuşlarına başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar, haftanın üç günü (perşembe, cuma ve pazar) icra edilecek.

İlk uçuşunu TK7746 sefer sayısıyla gerçekleştiren TC-JZZ kuyruk kodlu uçak, Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Ardından AnadoluJet ve havalimanı yöneticilerinin katıldığı özel bir program düzenlendi.

AnadoluJet misafirleri, 30 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Ağustos 2022'ye (dahil) kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

