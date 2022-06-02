YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başladı

AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başladı

02.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - THY'nin alt markası AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı–Budapeşte uçuşlarına başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar, haftanın üç günü (perşembe, cuma ve pazar) icra edilecek.

İlk uçuşunu TK7746 sefer sayısıyla gerçekleştiren TC-JZZ kuyruk kodlu uçak, Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Ardından AnadoluJet ve havalimanı yöneticilerinin katıldığı özel bir program düzenlendi.

AnadoluJet misafirleri, 30 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Ağustos 2022'ye (dahil) kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendiAvcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldıEskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı
Sivasspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Goutas olduSivasspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Goutas oldu
Anahtar Kelimeler:
Budapeşte

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Şoke eden anlar! Doğum için soyunup okyanusa koştu

Şoke eden anlar! Doğum için soyunup okyanusa koştu

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.