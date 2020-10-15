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Analı kızlı nasıl yapılır? MasterChef analı kızlı tarifi ve malzemeleri

15.10.2020 23:16 | Son Güncelleme:
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Analı kızlı nasıl yapılır? MasterChef analı kızlı tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'nin son bölümdeki dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, analı kızlı yemeği yaparak mücadele etti. Yıllardır sofraların en özel lezzetlerinden biri olan analı kızlı yemeğinin özel tarifini Somer Şef yarışmacılar ile paylaştı. Peki analı kızlı nasıl yapılır? İşte analı kızlı malzemeleri, tarifi, yapılışı ve püf noktası…

MasterChef 2020 son bölümdeki dokunulmazlık oyunu izleyenleri ekrana kilitledi. Birbirine bağlı halde yarışan yarışmacıların ekrana yansıyan renkli görüntüleri ve dokunulmazlık için verdikleri mücadele oldukça MasterChef 78. yeni bölümde keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. Dokunulmazlık oyunun ardından kaybeden takım bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geldi ve Somer Şef’in özel tarifi analı kızlı geceye damgasını vurdu. Sofraların en leziz yemeklerinden biri olan analı kızlının tarifi ve gerekli malzemeler.

ANALI KIZLI İÇİN GEREKLİ TEMEL MALZEMELER

50 gram haşlanmış nohut

400 gram kuzu kol

2 adet soğan

1y emek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

10 dal maydanoz (ince doğranmış)

1 limon suyu

İÇ HARÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 soğan

1 yemek kaşığı tereyağ

150 gram kuzu kıyması

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

DIŞI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

250 gram ince bulgur

200 gram dana kıyması

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı Mısır nişastası

SÜSLEME İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 yemek kaşığı tereyağ

Kuru nane

Taze nane

ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

Soğanı ince doğrayın tereyağını bir tavada orta ateşte eritin, ardından soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar 3 dakika pişirin, kuzu kıymasını ekleyip 2 dakika daha pişirin.

Kalan tüm malzemeleri bir köşeye koyun ve 125 ml su ile karıştırın Bu karışımı soğan ve kıymalı karışıma ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte 5 dakika pişirin ve iç harcı bir kenara koyun. Ardından dış hamuru yapın.

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın, üzerine 45ml ılık suyu yavaş yavaş ekleyin. Ellerinizi ıslatın ve macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Dış hamuru pinpon topu büyüklüğünde yuvarlak şekle getirin, topu avucunuzun içine alıp parmağınızla ortasına bastırarak bir çukur yapın. Açtığınız çukurun içine 1 çay kaşığı iç harçtan koyup dış hamuru tekrardan yuvarlayarak top şekli veriniz, 16 adet büyük yaklaşık 40 adet ufak top yapın.

Son olarak, çorbanın temelini yapın kuzu kolu tüm sinir ve yağlarından ayırarak kuşbaşı doğrayın. Soğanı ince doğrayın, tereyağını bir tavada orta ateşte eritin zeytinyağını ekleyip cızırdamaya başladığında soğanlar şeffaflaşıncaya kadar 5 dakika pişirin. Biber salçasını ilave ettikten sonra 1 dakika daha kavurun, üzerine kuşbaşı doğradığınız eti ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı 2 dakika pişirdikten sonra 250 ml su ekleyin kaynatın ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

Kuzu eti karışımına nohut, maydanoz, küçük topları ve büyük topları ekleyip kaynatın ve kısık ateşte 10 dakika pişirin. Limon suyu ekleyin, kuzu kuşbaşının üzerine elde ettiğiniz topları dört servis köşesine bölün.

Süsleme için tavada tereyağını orta ateşte eritin.

Kuru nane ve acı pulbiberi ekleyip 3 dakika cızırdatın.

Bu tereyağlı karışımı analı kızlının üzerine döküp servis edin.

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