Analı kızlı nasıl yapılır? MasterChef analı kızlı tarifi ve malzemeleri

MasterChef 2020 son bölümdeki dokunulmazlık oyunu izleyenleri ekrana kilitledi. Birbirine bağlı halde yarışan yarışmacıların ekrana yansıyan renkli görüntüleri ve dokunulmazlık için verdikleri mücadele oldukça MasterChef 78. yeni bölümde keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. Dokunulmazlık oyunun ardından kaybeden takım bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geldi ve Somer Şef’in özel tarifi analı kızlı geceye damgasını vurdu. Sofraların en leziz yemeklerinden biri olan analı kızlının tarifi ve gerekli malzemeler.

Taze nane

ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

Soğanı ince doğrayın tereyağını bir tavada orta ateşte eritin, ardından soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar 3 dakika pişirin, kuzu kıymasını ekleyip 2 dakika daha pişirin.

Kalan tüm malzemeleri bir köşeye koyun ve 125 ml su ile karıştırın Bu karışımı soğan ve kıymalı karışıma ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte 5 dakika pişirin ve iç harcı bir kenara koyun. Ardından dış hamuru yapın.

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın, üzerine 45ml ılık suyu yavaş yavaş ekleyin. Ellerinizi ıslatın ve macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Dış hamuru pinpon topu büyüklüğünde yuvarlak şekle getirin, topu avucunuzun içine alıp parmağınızla ortasına bastırarak bir çukur yapın. Açtığınız çukurun içine 1 çay kaşığı iç harçtan koyup dış hamuru tekrardan yuvarlayarak top şekli veriniz, 16 adet büyük yaklaşık 40 adet ufak top yapın.

Son olarak, çorbanın temelini yapın kuzu kolu tüm sinir ve yağlarından ayırarak kuşbaşı doğrayın. Soğanı ince doğrayın, tereyağını bir tavada orta ateşte eritin zeytinyağını ekleyip cızırdamaya başladığında soğanlar şeffaflaşıncaya kadar 5 dakika pişirin. Biber salçasını ilave ettikten sonra 1 dakika daha kavurun, üzerine kuşbaşı doğradığınız eti ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı 2 dakika pişirdikten sonra 250 ml su ekleyin kaynatın ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.