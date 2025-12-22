Hülya Avşar 'Fazilet' rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.

Usta oyuncu, yaklaşık 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından kamera karşısına geçti. Avşar, yeni rolü için başörtüsü taktı.

Baba Yapım imzası taşıyan ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Hülya Avşar, 'Fazilet Aydan' karakterine hayat verecek. Avşar'ın bu rol için geçirdiği imaj değişikliği şimdiden konuşulmaya başlandı.

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hülya Avşar'ın prova görüntüleri hızla yayılırken sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 'heyecanlıyız', 'merakla bekliyoruz' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'erken final görüyorum', '2'nci bölümde final yapar' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.

Dizinin kadrosunda Avşar'ın yanı sıra Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.