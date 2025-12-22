MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hülya Avşar 'Fazilet' rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Son olarak Masumiyet dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü yıldız Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra dizi setlerine geri dönüyor. Atv'nin iddialı projesi ''Aynı Yağmur Altında'' dizisi için provalara başlayan Avşar, 'Fazilet Aydan' karakteri için tesettüre girdi.

Hülya Avşar 'Fazilet' rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü
Öznur Yaslı İkier

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.

Usta oyuncu, yaklaşık 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından kamera karşısına geçti. Avşar, yeni rolü için başörtüsü taktı.

Baba Yapım imzası taşıyan ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Hülya Avşar, 'Fazilet Aydan' karakterine hayat verecek. Avşar'ın bu rol için geçirdiği imaj değişikliği şimdiden konuşulmaya başlandı.

Hülya Avşar Fazilet rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü 1

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, kamera karşısına geçti.

Hülya Avşar Fazilet rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü 2

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hülya Avşar'ın prova görüntüleri hızla yayılırken sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 'heyecanlıyız', 'merakla bekliyoruz' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'erken final görüyorum', '2'nci bölümde final yapar' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.

Hülya Avşar Fazilet rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü 3

Dizinin kadrosunda Avşar'ın yanı sıra Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.

Hülya Avşar Fazilet rolü için tesettüre girdi! Sosyal medya ikiye bölündü 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı iğne ipliğe döndü! Tam 20 kilo verdiÜnlü şarkıcı iğne ipliğe döndü! Tam 20 kilo verdi
Ünlü şef aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisini öve öve bitiremediÜnlü şef aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisini öve öve bitiremedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.