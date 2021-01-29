YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı

Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı

29.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı

İzmir vali yardımcısı görevini yürütürken Anamur Kaymakamlığına atanan Aydın Memük, görevine başladı.

İzmir vali yardımcısı görevini yürütürken Anamur Kaymakamlığına atanan Aydın Memük, görevine başladı. Memük, insan odaklı bir anlayışla görevini sürdüreceğini söyledi.
Görevine başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Kaymakam Memük, “Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Anamur ilçesinde göreve başlarken, sizlere hizmet etmenin onur ve mutluluğu içerisinde tüm Anamurlu vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada kaymakamlık görevini yaptığımız sürece; ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile insan odaklı bir anlayışa sahip olacağız. İlçemizin yatırımlarını, projelerini ortak akıl çerçevesinde ve birlik, beraberlik içerisinde yürüteceğiz” dedi.
Görevini ekip ruhu içerisinde yapacağını vurgulayan Memük, “Bu görevi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışıyla ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanılır bir Anamur için yapılacak çalışmalar önceliğimiz olacak. Bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür eder, Anamurlu hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:39
Öğle
13:00
İkindi
15:46
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Gazi Çiftliğinde 4 haftalık eğitim programı başladı

Gazi Çiftliğinde 4 haftalık eğitim programı başladı

Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı

Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı

Başkan Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirdi

Başkan Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirdi

MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı

MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı

MTSO Meclisi: “Polipropilen tesisine karşı değiliz, ancak yer seçimi yanlış”

MTSO Meclisi: “Polipropilen tesisine karşı değiliz, ancak yer seçimi yanlış”

Ekipler, temiz Akdeniz için gece gündüz çalışıyor

Ekipler, temiz Akdeniz için gece gündüz çalışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.