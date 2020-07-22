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Anastasia Karanikolaou yakalandı! Gerçek hali olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Instagram yıldızı Anastasia Karanikolaou havuz başında görüntülendi ve sosyal medya gerçeği de ortaya çıktı. Ünlü ismin de Duygu Özaslan gibi sosyal medyadaki ve gerçekteki hali bambaşka çıktı.

Anastasia Karanikolaou yakalandı! Gerçek hali olay oldu

Bir yandan Instagram paylaşımları bir yandan da Kylie Jenner ile arkadaşlığı ile gündemde olan Anastasia Karanikolaou, Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ta objektiflere takıldı.

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Hayata gözlerini "ünlü ve zengin" olarak açan Kylie Jenner'ın arkadaşları da gösteri dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.
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"Stassiebaby" adıyla tanınan Anastasia Karanikolaou, havuz keyfi yapıp güneşlendikten sonra pareosunu beline sararak kaldığı villanın yolunu tuttu.

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Stassiebaby'nin Instagram paylaşımlarındaki görüntüsüyle gerçek hayattaki görüntüsü arasındaki fark da gözler önüne serildi.
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Duygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke ettiDuygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke etti

FOTOĞRAFLARINI RÖTUŞLUYOR

Instagram paylaşımlarında daha kaslı ve formda görünen Anastasia Karanikolaou'nun gerçek halinin o paylaşımlardaki görüntülerden farklı olması onun da fotoşop uygulamalarından faydalandığı yorumlarına neden oldu.

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