Anastasia Karanikolaou yakalandı! Gerçek hali olay oldu

Bir yandan Instagram paylaşımları bir yandan da Kylie Jenner ile arkadaşlığı ile gündemde olan Anastasia Karanikolaou, Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'ta objektiflere takıldı.

Hayata gözlerini "ünlü ve zengin" olarak açan Kylie Jenner'ın arkadaşları da gösteri dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.



"Stassiebaby" adıyla tanınan Anastasia Karanikolaou, havuz keyfi yapıp güneşlendikten sonra pareosunu beline sararak kaldığı villanın yolunu tuttu.

Stassiebaby'nin Instagram paylaşımlarındaki görüntüsüyle gerçek hayattaki görüntüsü arasındaki fark da gözler önüne serildi.



FOTOĞRAFLARINI RÖTUŞLUYOR

Instagram paylaşımlarında daha kaslı ve formda görünen Anastasia Karanikolaou'nun gerçek halinin o paylaşımlardaki görüntülerden farklı olması onun da fotoşop uygulamalarından faydalandığı yorumlarına neden oldu.