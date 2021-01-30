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Anastasios Bakasetas Trabzon'da

30.01.2021 08:10 | Son Güncelleme:
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Anastasios Bakasetas Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, transferin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı gündemine alan bordo-mavililer kulübüyle ve oyuncuyla vardığı anlaşma sonrası Yunan oyuncuyu Trabzon’a getirdi.

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Özel uçak ile sabah saat 00:06’da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon’a gelen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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