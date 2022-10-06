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Anayasa Mahkemesi, Pamukova'daki tren kazasına ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi

06.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, Pamukova'daki tren kazasına ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan tren kazasına ilişkin bireysel başvuruda, yaşam hakkının maddi ve usul yönünden ihlal edildiğine ve başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Haydarpaşa-Ankara seferini yapan yolcu treninin 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde raydan çıkması sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Kazanın ardından trenin birinci ve ikinci makinisti ile tren şefi hakkında açılan davada önce mahkumiyete hükmedildi. Yargıtayın verdiği iki kez bozma kararı sonrası ise 2019'da zamanaşımı nedeniyle dava düştü. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmaya izin verilmedi.

Bu şekilde 15 yılı aşkın süren yargılama sürecinin ardından kazada hayatını kaybedenlerden bir kişinin yakınları, yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutu yönünden ihlal edildiğine, başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, karar örneklerinin bilgi amaçlı yargılamayı yapan yerel mahkeme ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

- Kararın gerekçesi

AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi somut başvuruya konu tren kazasında yetkili makamların demir yolu taşımacılığı gibi tehlikeli bir faaliyet nedeniyle yaşam ve fiziksel bütünlüğe karşı oluşan riskleri bertaraf etmek için kendilerine düşen pozitif yükümlülük kapsamında gerekli ve yeterli önlemleri aldıklarının söylenemeyeceği kanaatine varmıştır. Açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir."

AYM, yaşam hakkının usul boyutunun da ihlal edildiğine karar verdi.

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