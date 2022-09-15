YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Anayasa Mahkemesinden Zafer Partisine ilişkin "Ayyıldız" kararı

Anayasa Mahkemesinden Zafer Partisine ilişkin "Ayyıldız" kararı

15.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Mahkeme, Ayyıldız Partisi'nin, Zafer Partisince "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimlerinin kullanılmaması istemiyle yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan Sarıçam'ın, Zafer Partisince "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimlerinin kullanılmaması istemiyle yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Sarıçam, parti isminde yer alan "Ayyıldız" ibaresinin Zafer Partisince, "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" olarak kullanıldığını, bunun tedbiren durdurulması ve bu isimlerin kullanılamayacağına karar verilmesi istemiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruda, bu isimlerin kullanılmasının iltibasa yol açacağı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi'nin başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Zafer Partisi'nin tüzüğüne göre, parti teşkilatının, temel teşkilat, yardımcı ve yan kuruluşlardan oluştuğu, bu yapısı içerisinde "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimli oluşumların bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Gerekçede bu nedenle, hukuken var olmayan bir oluşumla ilgili yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmadığına karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldıGençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kaybolduSivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Milli halterci Dilara Narin, altın madalyasını teslim aldıMilli halterci Dilara Narin, altın madalyasını teslim aldı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Zafer Partisi karar

Ankara Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.