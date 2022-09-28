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Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

28.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Ulusal Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Kadın Partisi'nin mali denetimlerini tamamladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, söz konusu partilerin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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