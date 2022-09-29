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Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

29.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partinin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre Yüksek Mahkeme, AK Parti, Yüce Diriliş Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ile Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin 2019, Milli Parti ile As Parti'nin ise 2020'ye ait mali denetimlerini gerçekleştirdi.

Yüksek Mahkemece, AK Parti, Yüce Diriliş Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ile Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin incelenen kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Milli Parti ve As Parti'nin 2020 kesin hesap incelemelerinde ise hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu gerekçesiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Bu iki partinin 2020 kesin hesap denetimlerinin gerçekleştirilemediğinden kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

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