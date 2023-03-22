Anbean nasıl yazılır, anbean yazımı nasıl olmalıdır? Anbean ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Özellikle yazılı metinlerde kelimelerin doğru yazılış şekillerini bilmek ve doğru şekilde kullanmak kaliteli cümleler kurmak adına oldukça önemlidir. Bu sebeple kelimeleri kullanırken yazım yanlışı yapmamaya özen gösterilmesi gerekir. Aksi bir durumda cümlenin anlam bozulması da olabilir. Günlük yaşamda sık kullanılan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği merak edilir. Bu kelimelerden biri de anbean kelimesidir.

Anbean nasıl yazılır?

Kullanım alanı geniş olan kelimeler arasında yer alan anbean sözcüğü dilimizde zarf olarak kullanılan kelimelerden biridir. Karmaşık bir yapıya sahip olan bu kelimenin doğru yazımı Türk Dil Kurumuna göre birleşik bir şekilde yazılmasıdır. Anbean kelimesi birleşik yazıldığı zaman kurallara uygun olur. Bu bağlamda en çok merak edilen konulardan biri olan "Anbean ayrı mı yazılır?" sorusuna bitişik yazılır yanıt verilmelidir. Ayrı bir şekilde yazılmış olan anbean cümle içinde hatalı olarak kabul edilir. Cümle içinde "her an, dakika dakika, giderek ve ara sıra" anlamlarına gelen anbean yazımı, birleşik yazıldığı zaman doğrudur.

Anbean bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu kuralları kapsamında iki kelimede anlamını yitiren ve başka bir ismin yerine kullanılıyor ise sözcük bitişik yazılması gerekir. Eğer birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramıyor ise bu sözcükler de ayrı bir şekilde yazılır. Anbean TDK kuralları kapsamında birleşik yazılması gerekir. Kelimelerin cümle içinde doğru bir şekilde yazılması yazılı metinlerin etkin olmasını sağlar. Nasıl yazıldığı merak edilen ve sıklıkla araştırılan kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili örnek cümleler sayesinde kelimelerin yazılışları daha iyi anlaşılabilir. Bu bağlamda anbean doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: